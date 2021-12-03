Başak Cengiz’in ismi Keçiören’de yaşayacak

Keçiören Belediyesi, İstanbul'da samuray kılıcıyla canice öldürülen Başak Cengiz'in (28) ismini ilçede inşa edilen bir park ve spor tesisine vererek açılışı bugün gerçekleştirdi.

Şehit Kubilay Mahallesi’ndeki açılışa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti İzmir Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları Mücahit Yanılmaz, Ayşe Sula Köseoğlu, Veli Böke ve ABB Meclis Başkanvekili Fatih Ünal ile Başak Cengiz’in aile üyelerinden Baba Avni Cengiz, Anne Beyhan Cengiz, Abla Zennure Türk, Ağabey Fatih Cengiz ile Başak Cengiz’in nişanlısı Mahir Mızrak katıldı.

“KAYSERİ BİR DÜNYA ŞEHRİ OLDU”

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bakanımız, belediye başkanlığı yaptığı dönemde Kayseri bir dünya şehri oldu. Bu bir iltifat değil ya da kendileri burada olduğu için de söylemiyorum. Dahası Kayseri’de olan birçok eser ve proje Ankara’da yoktu, hala da yok. Kayseri’deki kültür merkezleri ve stadyum Türkiye'de bir ilktir. Ve Kayseri bu eserlere yıllar önce ulaşmıştır. Ankara da çok şey kazanacaktı ama milletimizin iradesi bu şekilde tecelli etti. Bu güzel parkımızın açılışına katılımlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz.” dedi.

“BAŞAK RAHMETLE O CANİ İSE LANETLE ANILACAK”

Başkan Altınok parka Başak Cengiz’i ölümsüzleştirmek için ismini inşa edilen yeni parka verme kararı aldıklarını istediklerini ve ismini yeni inşa edilen parka verdiklerini aktararak şöyle konuştu:

“Mimar Başak Cengiz adını verdiğimiz park, yeşil alan ve spor tesisimizin açılışı oldukça anlamlı. Bütün Türkiye'nin yüreği dağlandı. Başak kızımız rahmetle o cani ise lanetle anılacak. Taziyeye gittiğimizde anne ve babaya, ‘Cani Başak Cengiz’in değil kendi kalemini kırdı.’ Demiştim. Başak kıyamete karar yaşayacak. Parkımızda çocuklarımız oynadıkça Başak hep anılacak. Bütün Türkiye Başak Cengiz’in avukatıdır ve toplumun vicdanıdır. Mahkeme süreci de özellikle toplumuz tarafından takip edilecektir. Kızımızın ismi ise parkımızda ebediyen yaşayacak.”

“NAKIŞ NAKIŞ HİZMETLERLE ÖRÜYORUZ”

İlçedeki hizmetleri artırarak Keçiören’i güzelleştirmeye devam ettiklerini de belirten Altınok, “İlçemizdeki park sayısı 550’yi buldu. Çocuklarımız parklarımızdaki halı sahalardan ücretsiz faydalanıyor. Şehit Kubilay Mahallemize 7 tane park daha yapıyoruz. Kültür merkezi de yaptık, yakında açılışını yapacağız. Şehrimizin her tarafını nakış nakış hizmetlerle örüyoruz. Biz hizmetkârız, hizmetkâr olmaktan da şeref duyuyoruz. Sevgili peygamber efendimiz ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır’ buyuruyor. Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de ‘Vatan sevgisi vatan hizmetle ölçülür’ diyor. Mimar Başak Cengiz Parkımız Ankara’mıza, Keçiören’imize hayırlı uğurlu olsun.” İfadelerini kullandı.

“ÖNEMLİ OLAN HAYIRLA ANILMAK”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, “Bugün burada çok anlamlı bir açılış yapıyoruz. Naçizane şehit olarak gördüğümüz yavrumuz adına yapılan park ile isminin yaşamasına vesile oluyoruz. Bu hep hayırlara vesile olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Annemizin ve Turgut başkanımızın konuşmasını dinleyince içimden geçen bazı duygu ve hissiyatı da sizlerle paylaşmak isterim. Bu dünyaya gelirken kimse bize, ‘Dünya niye var, gider misiniz, kız mı olmak istersiniz erkek mi olmak istersiniz, hangi tarihte dünyaya gelmek istersiniz, kimin evladı olmak istersiniz?’ diye sormuyor. Yüce takdir nerede isterse nasıl isterse bizleri dünyaya öyle gönderiyor. Ömür tükendiğine cenabı Allah da sormuyor zaten seni bu dünyadan ne zaman göndereyim diye. Önemli olan bu ikisi arasında sürede iyi ve faydalı olmak ve öldükten sonra da hayırla anılmaktır. Yavrumuz da hayırlı anılıyor. Rabbim bizi onunla cennette buluştursun, o yavrumuzun günahsız ve masum olduğuna inanıyoruz. Eskiden ‘Allah iyilerle karşılaştırsın evladım derlerdi.’ Böyle insanlar bu toplumdan nasıl çıkıyor diye düşünüyorum. İnsan eline bir şey alıp hiç tanımadığı veya tanıdığı birinin canını almak için nasıl saldırır. Ormandaki vahşiler bile yapmaz bunu. Nihayetinde Müslüman insanlarız. Bizim örnek aldığımız tek kişi var o da Hz. Muhammed (s.a.v). Bütün hayatı boyunca insanlığa, mahlukata, yaratılan herkese şefkat ve merhametle yaklaşmıştır. Allah bizleri peygamber efendimizin şefaatine nail eylesin.” diye konuştu.

“Allah Turgut Başkan’ın hizmet aşkını CHP'li belediyelere de versin” diyerek konuşmasına devam eden Özhaseki CHP’li belediyelerin hizmet etmediğine vurgu yaparak şunları söyledi:

“İnsan odur ki bıraka bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. CHP trol ordusu ve ajanslar tutuyor. Allah onları ıslah etsin. İki üç ay içinde bana yaptıklarını bilseniz, onlara ‘Allah iyiliğinizi versin’ dersiniz. Kötüler ne kadar kötü olursa olsun biz irademizi ve mücadele azmimizi artırıyoruz. Onlar kötü olacak diye biz kötü olamayız. Biz doğru bildiğimiz yolda yürürüz. Biz hizmet edeceğiz. İdeolojilerle işimiz olmaz. Toplumda kimsenin dinine, imanına, mezhebine ve meşrebine tövbe bakmıyoruz. ‘Hizmet edeceğiz, deli gibi çalışacağız’ dedik O günden bugüne kadar da yapılan bütün yerel seçimlerde AK Parti hep birinci oldu. Sosyal belediyeciliği de biz yaptık devasa tesisleri de biz yaptık. Şu anda Ankara'da taş üstüne taş üstüne konulduğunu da görmedik. İstanbul, Ankara Adana'daki başkanlar mecliste AK partililer var, o yüzden iş yapamıyoruz diyorlar, Allah iyiliğinizi versin. Cumhurbaşkanımız, belediye başkanlarına zorluk çıkarmayın hangi işleri yapıyorlarsa destek verin kötü iş yapıyorlarsa asla destek vermeyin talimatını vermiştir. İstanbul'da mecliste kararların yüzde 98’i kabul edilmiş, Ankara’da da öyle ama hizmet yok. Daha taş üstüne taş koymadılar. Arada bir heykel açıyorlar. Geçen 9 büyükşehir belediye başkanı tek katlı kreşin temel açılışında poz verdi. Olsun bu da bir başlangıç.”

Protokol konuşmalarının ardından tüm katılımcılar ve Cengiz ailesi, Başak Cengiz Park ve Spor Tesisinin açılışını gerçekleştirdi.