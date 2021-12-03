03 Ara 2021 - 13:04- Gündem G: 03 Ara 2021 - 13:05

SGK: "Engelleri birlikte aşıyoruz"

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Sosyal Güvenlik Kurumu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından "Engelleri Birlikte Aşıyoruz" notuyla işaret diliyle hazırlanan videolu paylaşımda bulundu.
SGK: "Engelleri birlikte aşıyoruz" mask
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Sosyal Güvenlik Kurumu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından "Engelleri Birlikte Aşıyoruz" notuyla işaret diliyle hazırlanan videolu paylaşımda bulundu.

SGK tarafından engellilerin tedavi, tıbbi cihaz ve ilaç bedelleri karşılandığı, istihdamların teşvik edildiği ve erken emekli olmalarına imkan sağlandığının altı çizilen paylaşımda, ülke nüfusunun tamamını sosyal güvenlik şemsiyesi altına alan kurumun toplumun dezavantajlı kesimlerine ayrıcalıklar sunduğunu ifade etti.

Yaklaşık 5 milyon engelliye sosyal güvenlik hizmeti sunan kurumun, engellilerin tedavide ihtiyaç duyduğu, işitme cihazı, protez-ortez, işitsel implantları (koklear implant, beyin sapı implantı, orta kulak implantı) gibi birçok tıbbi malzemenin SGK tarafından Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında karşılandığının altı çizildi.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi uygun görülen hastaların işlem bedelinin de karşılandığının da belirtildiği videolu paylaşımda, "Aynı bölge için toplam 30 seans, vücudun iki farklı bölgesi için toplam 60 seans işlem bedelini karşılşıyoruz" denildi.

# 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, sgk, Sosyal Güvenlik Kurumu

03 Ara 2021 - 13:04 - Gündem

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