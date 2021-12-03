03 Ara 2021 - 13:06- Gündem G: 03 Ara 2021 - 13:07

3 'Akıncı İHA' daha göreve hazır

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Üç adet Akıncı İHA daha Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.
3 'Akıncı İHA' daha göreve hazır mask
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Üç adet Akıncı İHA daha Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üç adet Akıncı İHA, Çorlu’daki Hava Meydan Komutanlığı'mızda muayene ve kabul faaliyetlerini tamamladı. Göreve başlayacak olan Akıncı İHA’lar Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.
# Akıncı İHA, Milli Savunma Bakanlığı

03 Ara 2021 - 13:06 - Gündem

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