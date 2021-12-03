3 'Akıncı İHA' daha göreve hazır

Üç adet Akıncı İHA daha Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üç adet Akıncı İHA, Çorlu’daki Hava Meydan Komutanlığı'mızda muayene ve kabul faaliyetlerini tamamladı. Göreve başlayacak olan Akıncı İHA’lar Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.