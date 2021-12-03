Aralık ayı kira zam oranı belli oldu! Aralık ayı kira artış oranı ne kadar?

TÜFE’nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Aralık ayı için yüzde 17.71 oldu.
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Aralık ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE’nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Aralık ayı için yüzde 17.71 oldu.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3.51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19.82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17.71 artış gerçekleşti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.