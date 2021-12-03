03 Ara 2021 - 13:08- Gündem G: 03 Ara 2021 - 13:09

Aralık ayı kira zam oranı belli oldu! Aralık ayı kira artış oranı ne kadar?

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Aralık ayı kira artış oranı yüzde 17,71. TÜFE’nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Aralık ayı için yüzde 17.71 oldu.
Aralık ayı kira zam oranı belli oldu! Aralık ayı kira artış oranı ne kadar? mask
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TÜFE’nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Aralık ayı için yüzde 17.71 oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Aralık ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE’nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Aralık ayı için yüzde 17.71 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3.51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19.82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17.71 artış gerçekleşti.
# aralık ayı kira artış oranı ne kadar

03 Ara 2021 - 13:08 - Gündem

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