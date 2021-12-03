Güldal Akşit vefat etti! Güldal Akşit Kimdir, Neden Vefat Etti?

Turizm ve Devlet eski bakanı ve AK Parti Kadın Kolları eski Genel Başkanı Güldal Akşit vefat etti.

Eski bakan ve AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Güldal Akşit, Ankara'da bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi, eski bakanlardan Güldal Akşit, tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde 61 yaşında hayatını kaybetti.

22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili olan Akşit, 58. hükümette Turizm Bakanı, 59. hükümette önce Turizm Bakanı, sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapmıştı.