03 Ara 2021 - 13:48- Gündem G: 03 Ara 2021 - 13:49

Merkez Bankası'ndan 'dolar' hamlesi

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Merkez Bankası bugün bir kez daha dolar satışı yaparak bu hafta kura ikinci kez 'doğrudan müdahale' etti.
Merkez Bankası'ndan 'dolar' hamlesi mask
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Merkez Bankası bugün bir kez daha dolar satışı yaparak bu hafta kura ikinci kez 'doğrudan müdahale' etti. Müdahale sonrası kurda düşüş görüldü.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

Merkez Bankası döviz piyasasına müdahalesi öncesinde güne 13,60'lı seviyelerden başlayan dolar, enflasyon verisinin açıklanmasının ardından yükselişe geçerek 13,80'li seviyelere kadar yükselmişti. 13,95 liralık tarihi zirvesine yaklaşmasının ardından Merkez Bankası'ndan dövize müdahale ardından dolar 13,50 seviyesinin altına geriledi.
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03 Ara 2021 - 13:48 - Gündem

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