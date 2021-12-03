03 Ara 2021 - 22:47- Gündem G: 03 Ara 2021 - 22:48

Bakan Koca: "Türkiye'de Omicron'a henüz rastlanmadı"

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Son 24 saatte Türkiye'de 21 bin 495 yeni vakanın tespit edildiğini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında ülke genelinde Omicron varyantına rastlanmadığına dikkati çekti.
Bakan Koca: "Türkiye'de Omicron'a henüz rastlanmadı" mask
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Son 24 saatte Türkiye'de 21 bin 495 yeni vakanın tespit edildiğini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında ülke genelinde Omicron varyantına rastlanmadığına dikkati çekti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Omicron varyantına rastlanmadığını belirterek günlük COVID-19 verilerini paylaştı.

Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 495 yeni vaka tespit edildiği, 187 kişi hayatını kaybettiği ve 20 bin 193 kişi sağlığına kavuştuğunu kaydeden Bakan Koca, "Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur" ifadelerine yer verdi.

03 Ara 2021 - 22:47 - Gündem

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