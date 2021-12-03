Bakan Akar: "Bizim toprağımızda gözü olanların..."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi Hatay'da yaptığı değerlendirmede, "Bizim toprağımızda gözü olanların da gözlerinin ne hale geldiğini tarihi okuyanlar görür" dedi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile gittiği Hatay’daki inceleme ve denetlemelerini sürdürüyor.

Sınır hattı ve ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla video telekonferans yoluyla gerçekleştirdiği toplantıda sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Akar'a birlik komutanları, verilecek her türlü göreve hazırız mesajı verdi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terörle mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda, taarruzi bir anlayışla devam ettiğini vurgulayan Bakan Akar, "Yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terörist neredeyse hedefimiz orası. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar faaliyetlerimiz devam edecek. Biz bütün komşularımızın hudutlarına saygılıyız. Bizim yaptığımız şey hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğidir." dedi.

Diğer savunma ve güvenlik konularına da değinen Bakan Akar, Suriye’de Beşşar Esed rejiminin sözde halk meclisinin Türkiye’nin bütünlüğünü hedef alan açıklamalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede ise, "Hatay ilimizle alakalı pervasız, anlamsız birtakım açıklamalar duyuyoruz. Kendini bilmezlerin yaptığı birtakım açıklamalar var. Bu tür açıklamaların sarhoş narası, koma hâlindeki birinin sayıklamasından farkı yok, bunun hiçbir değeri, kıymetiharbiyesi yok. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Ancak bizim toprağımızda gözü olanların da gözlerinin ne hâle geldiğini tarihi okuyanlar görür" diye konuştu.