04 Ara 2021 - 22:53- Gündem G: 04 Ara 2021 - 22:54

Son 24 saatte 20 bin 374 yeni vaka

ABONE OL Google News Sayfamız

Son 24 saatte 353 bin 35 COVID-19 testi yapıldı, 20 bin 374 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.        ANKARA (
Son 24 saatte 20 bin 374 yeni vaka mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Son 24 saatte 353 bin 35 COVID-19 testi yapıldı, 20 bin 374 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 35 COVID-19 testi yapıldı, 20 bin 374 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 19 bin 463 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mevsim şartlarından hepimizin çıkarması gereken sonuçlar olduğunu belirterek, kapalı yerlerde kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmaktan kaçınılması gerektiğini belirterek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bulunduğumuz kapalı ortamları sık sık havalandırmalıyız. Temizliğe dikkat etmeliyiz. Riskin arttığı bu dönemde aşılarımızı hemen yaptırmalıyız" uyarısında bulundu.

04 Ara 2021 - 22:53 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
'Bitcoin'de yönsüz seyirler oluştu' mask
'Bitcoin'de yönsüz seyirler oluştu'
AÖF sınav sonuçları açıklandı mask
AÖF sınav sonuçları açıklandı
Güldal Akşit vefat etti! Güldal Akşit Kimdir, Neden Vefat Etti? mask
Güldal Akşit vefat etti! Güldal Akşit Kimdir, Neden Vefat Etti?
Aralık ayı kira zam oranı belli oldu! Aralık ayı kira artış oranı ne kadar? mask
Aralık ayı kira zam oranı belli oldu! Aralık ayı kira artış oranı ne kadar?
Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi mask
Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi
YÖK: "Azerbaycan'la ortak üniversite kuracağız" mask
YÖK: "Azerbaycan'la ortak üniversite kuracağız"
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status