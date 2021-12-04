Son 24 saatte 20 bin 374 yeni vaka

Son 24 saatte 353 bin 35 COVID-19 testi yapıldı, 20 bin 374 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 35 COVID-19 testi yapıldı, 20 bin 374 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 19 bin 463 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mevsim şartlarından hepimizin çıkarması gereken sonuçlar olduğunu belirterek, kapalı yerlerde kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmaktan kaçınılması gerektiğini belirterek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bulunduğumuz kapalı ortamları sık sık havalandırmalıyız. Temizliğe dikkat etmeliyiz. Riskin arttığı bu dönemde aşılarımızı hemen yaptırmalıyız" uyarısında bulundu.