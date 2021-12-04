Başkan Altınok: Şiddet ne Türk’e ne de Müslümana yakışır!

Keçiören Belediyesi 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla ilçedeki Yunus Emre Kültür Merkezi’nde panel programı düzenledi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok salondaki kadınlara hitaben yaptığı konuşmada, “Her gün bir kadın cinayeti haberi alıyoruz ve yüreğimiz yanıyor. Bu ne Türk’e ne Müslümana ne de insana yakışır. İstanbul’un merkezinde bir cani çıkıyor ve samuray kılıcı ile Başak Cengiz kızımızı öldürüyor. Böyle bir vahşet olamaz.” dedi.

“YAKMAK VE YIKMAK KABUL EDİLEMEZ”

Türkiye Cumhuriyetinin bir hukuk devleti olduğunu ve şiddetin çiftler için çözüm olmadığının altını çizen Altınok, “Eğer çiftler birbirlerinden razı değillerse, anlaşamıyorlarsa yollarını ayırmayı tercih etmelidir. Bu hak hem dinimizde hem de Medeni Kanunumuzda mevcuttur. Ancak öldürmek, yakmak, yıkmak gibi cinnet hali kabul edilebilir değildir. Devletimiz gerekli önlemleri alıyor ancak toplumumuzun da ciddi anlamda silkinip kendine gelmesi gerekiyor.” İfadelerini kullandı.

“ŞİDDET VAKALARINDA ARTIŞ VAR”

Hem devlet eliyle hem de sivil toplum kuruluşları aracılığıyla kadına yönelik şiddet konusunda birçok çalışmanın yapıldığını ancak şiddet vakalarında artış yaşandığına da değinen Altınok, “Şiddet vakalarının azalması sayısı azalmak yerine artıyor. Sokakta yürüdüğümüzde, ‘acaba bir şey olacak mı, bir sapıkla, bir katil ile karşılaşacak mıyız' diye endişe ediyoruz. Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra 'asıl Savaş şimdi başlıyor' diyor ve en büyük savaşı ‘cehaletle ‘ olarak gösteriyor. Bunun eğitimle de alakası yok. Allah’ın verdiği canı sadece Allah alır. İnsan canına kıymak en büyük günahlardan biridir.’ diye konuştu.

“YAŞADIĞIMIZ TOPRAĞIN ADI ANADOLU'DUR”

Türkiye’nin bulunduğu coğrafyaya Anadolu denemesinin manidar olduğunu da hatırlatan Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye Cumhuriyeti Milli Mücadele kahramanı analarımızla doludur. Cephede askerlerimiz savaşırken analarımız bir taraftan azık hazırlıyorlar, bir taraftan da cepheye cephanelik taşıyorlar. Yaşadığımız toprağın adı da Anadolu’dur. İşte bu yüzden kadınlarımıza anılarımıza sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Milli Mücadele’nin kazanılmasını önce Allah’a sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve kadınlarımıza borçluyuz. Bu vesileyle cinayetlerin, şiddetin, saldırıların olmadığı; mutlu ve huzurlu yaşadığı bir ülke ve dünya diliyorum.”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un katılımı ile gerçekleştirilen panelde Anadolu Kadın Derneği Başkanı Zübeyde Ozanözü, Gelincik Merkezi Divan Üyesi Avukat Sevilay Uğurlu, Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezi Psikolokları Özlem Kıral ve Cansu Akkan konuşmacı olarak yer aldı.

Panelistler Türkiye ve dünyadaki kadın haklarına ilişkin birçok konuyu ele alırken, kadına yönelik şiddette toplumsal ve psikolojik nedenlere de değindi. Başkan Altınok programın sonunda panelistlere çiçek takdiminde bulundu.