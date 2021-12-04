Yenimahalle'de Engelsiz Defile; Melek Mosso Engelliler İçin Söyleyecek

Yenimahalle Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla doludizgin bir program düzenliyor. Etkinlikte; 4 ile 42 yaş arasındaki 27 engelli bireyin özel tasarım kostümleri ile podyuma çıkacağı “Farkımla Güzelim” adlı defilenin yanı sıra Milli Sporcu Yeliz Güllü ’nün açılış dansı ve ünlü sanatçı Melek Mosso konseri yapılacak.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde, 4 Aralık 2021 Cumartesi (Bugün)saat 16.00’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nde yapılacak olan “Farkımla Güzelim Engelliler Günü” programımızda siz değerli basın mensuplarını da aramızda görmekten mutluluk duyarız.
TARİH: 04 Aralık 2021Cumartesi (BUGÜN)
YER: Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi Yunus Emre Mah. Çatalkaya Sok. No:5
SAAT: 16.00
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.