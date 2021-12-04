04 Ara 2021 - 23:03- Belediyeler G: 04 Ara 2021 - 23:04

Yenimahalle'de Engelsiz Defile; Melek Mosso Engelliler İçin Söyleyecek

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Yenimahalle Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla doludizgin bir program düzenliyor. Etkinlikte; 4 ile 42 yaş arasındaki 27 engelli bi...
Yenimahalle'de Engelsiz Defile; Melek Mosso Engelliler İçin Söyleyecek mask
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Yenimahalle Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla doludizgin bir program düzenliyor. Etkinlikte; 4 ile 42 yaş arasındaki 27 engelli bireyin özel tasarım kostümleri ile podyuma çıkacağı “Farkımla Güzelim” adlı defilenin yanı sıra Milli Sporcu Yeliz Güllü ’nün açılış dansı ve ünlü sanatçı Melek Mosso konseri yapılacak.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde, 4 Aralık 2021 Cumartesi (Bugün)saat 16.00’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nde yapılacak olan “Farkımla Güzelim Engelliler Günü” programımızda siz değerli basın mensuplarını da aramızda görmekten mutluluk duyarız.

TARİH: 04 Aralık 2021Cumartesi (BUGÜN)

YER: Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi Yunus Emre Mah. Çatalkaya Sok. No:5

SAAT: 16.00
# Melek Mosso, yenimahalle belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü

04 Ara 2021 - 23:03 - Belediyeler

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