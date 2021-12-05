Dışişleri'nden cami saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum kesimindeki Larnaka Büyük Camii'ne yapılan saldırıyı kınadı.Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum kesimindeki Larnaka Büyük Camii'ne yapılan saldırıyı yazılı yaptığı açıklamayla kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bulunan Larnaka Büyük Camii’ne yönelik kundaklama saldırısını şiddetli şekilde kınıyoruz” denildi. Açıklamada, “İslam karşıtlığının son örneklerinden birisi olan bu ve benzeri eylemler sadece Müslümanları hedef almamakta, aynı zamanda, insanlığın ortak değerlerini tehdit etmekte; bazı çevrelerin barış içinde bir arada yaşama anlayışından ne kadar uzak olduğunu göstermektedir” ifadeleri kullanıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.