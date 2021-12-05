05 Ara 2021 - 22:03- Gündem G: 05 Ara 2021 - 22:04

Dışişleri'nden cami saldırısına kınama

ABONE OL Google News Sayfamız

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum kesimindeki Larnaka Büyük Camii'ne yapılan saldırıyı kınadı.
Dışişleri'nden cami saldırısına kınama mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum kesimindeki Larnaka Büyük Camii'ne yapılan saldırıyı kınadı.Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum kesimindeki Larnaka Büyük Camii'ne yapılan saldırıyı yazılı yaptığı açıklamayla kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bulunan Larnaka Büyük Camii’ne yönelik kundaklama saldırısını şiddetli şekilde kınıyoruz” denildi. Açıklamada, “İslam karşıtlığının son örneklerinden birisi olan bu ve benzeri eylemler sadece Müslümanları hedef almamakta, aynı zamanda, insanlığın ortak değerlerini tehdit etmekte; bazı çevrelerin barış içinde bir arada yaşama anlayışından ne kadar uzak olduğunu göstermektedir” ifadeleri kullanıldı.
# Larnaka Büyük Camii, Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum kesimi

05 Ara 2021 - 22:03 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
'Bitcoin'de yönsüz seyirler oluştu' mask
'Bitcoin'de yönsüz seyirler oluştu'
Güldal Akşit vefat etti! Güldal Akşit Kimdir, Neden Vefat Etti? mask
Güldal Akşit vefat etti! Güldal Akşit Kimdir, Neden Vefat Etti?
Aralık ayı kira zam oranı belli oldu! Aralık ayı kira artış oranı ne kadar? mask
Aralık ayı kira zam oranı belli oldu! Aralık ayı kira artış oranı ne kadar?
Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi mask
Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi
Google Türkiye'ye ne zaman geldi? Google ne zaman başladı? mask
Google Türkiye'ye ne zaman geldi? Google ne zaman başladı?
Doktorlara zam meclisten geçti! mask
Doktorlara zam meclisten geçti!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status