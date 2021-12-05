Bakan Koca: "20 binin altına düştük"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının 20 binin altına büyük uğraşlar ve özveri ile düştüğünü söyleyerek, son 24 saatteki Türkiye'nin güncel vaka durumunu paylaştı.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 350 bin 937 COVID-19 testi yapıldı, 19 bin 357kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 278 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının 20 binin altına büyük uğraşlar ve özveri ile düştüğünü belirterek, "Bunu kalıcı kılmak bizim mücadele kararlılığımıza bağlı. Hemen aşılarımızı olmalı ve tadbirden taviz vermemeliyiz" mesajını sosyal medya hesabından yineledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.