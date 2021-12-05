Türkiye Barolar Birliği yeni başkanı Erinç Sağkan oldu! Erinç Sağkan Kimdir?

Türkiye Barolar Birliği'nin olağan genel kurulunda 348 delegeden 182'sinin oyunu alana Ankara Barosu Başkanı Ramiz Erinç Sağkan, Birlik Başkanı seçildi. Sağkan, "Artık ülkemizde hiçbir avukat, hiçbir baro yalnız; hiçbir yurttaş savunmasız bırakılmayacak!" mesajı verdi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanlığına, 348 delegeden 182'sinin oyunu alan Ankara Barosu Başkanı Ramiz Erinç Sağkan seçildi. 36. Olağan Genel Kurulu, Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Genel kuruldaki başkanlık seçimini, 348 delegeden 182'sinin oyunu alan Ankara Barosu Başkanı Ramiz Erinç Sağkan alırken, diğer aday Metin Feyzioğlu ise 156 oyda kaldı.

Sağkan, sosyal medya hesabından "Biz kazandık!" notuyla yaptığı paylaşımda, "Artık ülkemizde hiçbir avukat, hiçbir baro yalnız; hiçbir yurttaş savunmasız bırakılmayacak!" dedi.

ERİNÇ SAĞKAN KİMDİR?

Memleketi Gümüşhane'nin Şiran ilçesinden olan Erinç Sağkan, TBB yeni başkanıdır. İlk ve orta öğreniminden sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Erinç Sağkan, meslek hayatında Ankara Barosu'nun çeşitli kurul ve merkezlerinde çalışmasının sonrasında, 2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği ve 2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliği, 2016 yılından itibaren ise Ankara Barosu Başkan Yardımcığı görevlerini üstlenmiştir.