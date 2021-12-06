Mamak Belediye Başkanı Köse Yozgatlılarla Arabaşında buluştu

Başkan Köse Yozgatlılarla Arabaşında buluştu. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Yozgatlılar Derneği’nin düzenlediği geleneksel arabaşı programında ilçede yaşayan Yozgatlılarla bir araya geldi. Yozgatlı Dernekler Federasyonu Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen programa siyasi parti temsilcileri, Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Koç ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Arabaşı programları vesilesiyle dostların, akrabaların bir araya geldiğini dile getiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu tür organizasyonlar birlik ve beraberliğin pekişmesi açısından da önemli. Dirliğiniz ve birliğiniz bozulmasın” dedi.
Dernekler kültürümüzü yaşatıyor
Kültür mirasının gelecek nesillere aktarılmasında derneklerin önemli bir rolü olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu programlar hem hemşerileri bir araya getiriyor hem de köklerimizdeki o manevi ruhu hep diri tutuyor” dedi.
Birliğin ve beraberliğin olduğu yerde bereketin olduğunu da kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bir toplum içerisindeki birlik ve beraberlik ne kadar kuvvetli olursa toplum da o kadar çok güçlenir. Ülkemizin her bir şehri gözümüzün nurudur. Bütün vatandaşlarımız başımızın tacıdır. Mamak’ta 81 vilayetten insanlarımız var. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.