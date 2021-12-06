Van'da korkutan deprem! 4,9 sallandı...

Van'ın Tuşba ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, Van'ın Tuşba ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 00:46'da kaydedilen sarsıntı yerin 7,62 kilometre derinliğinde yaşandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Van'da, saat 00.46'da gerçekleşen 4,9 büyüklüğünde deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Van'ımıza ve hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.