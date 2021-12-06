Van'da korkutan deprem! 4,9 sallandı...

Van'ın Tuşba ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, Van'ın Tuşba ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 00:46'da kaydedilen sarsıntı yerin 7,62 kilometre derinliğinde yaşandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Van'da, saat 00.46'da gerçekleşen 4,9 büyüklüğünde deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Van'ımıza ve hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.