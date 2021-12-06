Vatandaşlar e-Noter'i sevdi! Notere gitmeden işlem yapılır mı?

Adalet Bakanlığı'nca hayata geçirilen e-noter uygulaması ile bir yıllık süreçte vatandaşlar noterliklere gitmeden internet üzerinden 81 binden fazla işlem yaptı.

ANKARA (İGFA) - Yargıda dijital dönüşüm hedefleri kapsamında yürütülen e-noter uygulaması, noterlik ve hukuki işlemlerin daha hızlı ve daha verimli hale getirilmesini sağlıyor.

26 Ekim 2020’de başlatılan e-noter uygulaması vatandaşlara noterlik işlemleri için internet üzerinden randevu alabilme ve bazı işlemlerini noterliklere gitmeden halletme imkanı sunuyor. Elektronik ortamda bazı noterlik işlemleri yapılabiliyorken, vatandaşların noterliklerden randevu alabilme imkanıyla birlikte işlem süreleri de kısalıyor. Uygulama sayesinde, vatandaşlar özelikle salgın sürecinde de birçok noterlik işlemini noterliklere gitmeden internet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

İHTARNAME, SÖZLEŞME VE VEKALETNAME İNTERNET ÜZERİNDEN EN ÇOK YAPILAN İŞLEMLER OLDU

Uygulamanın başladığı 1 yıllık sürede e-noterlik uygulamasından 44 bin 349 kişi yararlandı.

Toplamda 81 bin 428 noterlik işlemi de e-noter uygulaması üzerinden başlatılarak gerçekleştirildi. E-noter uygulaması ile ihtarname/ihbarname, araç satışı, mal rejimi, hisse devir sözleşmeleri gibi sözleşme ve vekaletname en çok yapılan işlemler oldu.

Vatandaşlar 21 bin 630 ihtarname/ihbarname, 19 bin 866 sözleşme ve 19 bin 239 vekaletname işlemini e-noter aracılığıyla yaptı.