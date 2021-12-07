Migren atağı için 'Su Diyeti'

Sürekli ya da tekrarlama eğilimi gösteren migren ağrısı; stres, uykusuzluk, açlık, düzensiz beslenme gibi birçok nedene bağlı olarak gelişiyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, 30 günlük su diyeti tedavisi ile migren ataklarının sona erdiğini söyledi.

Stres, kaygı, düzensiz beslenme, uyku gibi etkenlerin migreni tetiklediğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, migren ataklarını ortadan kaldırmak için uygulanan ‘Su Diyeti’ ve migren ilişkisi hakkında önemli bilgiler paylaştı.

VÜCUDA DETOKS UYGULAMAK GEREKİYOR



Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülen migren, şiddetli baş ağrısının yanı sıra bulantı, kusma, ışığa duyarlılık, iştahsızlık, konsantrasyon bozukluğuna sebep oluyor. Bu yüzden migren ataklarını tetikleyen besinlerden uzak durulması gerektiğini belirten Dr. Hamit Çelik, ‘’Migrenden şikayet eden hastalar uzun yıllar boyunca bu ağrıyı çekiyor. Dayanılmaz atakların sayısını ve şiddetini arttıran besinlerden uzak durmak, hastanın yaşam kalitesini yükseltiyor. Bu yüzden vücuda uygulanan detoks ile migren ataklarını ortadan kaldırabilmek doktor kontrolü eşliğinde gerçekleşen su diyeti ile mümkün hale geliyor’’ dedi.

YÜZDE YÜZ BAŞARI



Su diyeti ile migren ataklarında yüzde yüz başarı oranı sağlandığını belirten Dr. Hamit Çelik, ‘’Migren şikayeti olan hastaya su detoksu uygularken, susadığı kadar su ve yanında tüketebileceğini bir besin veriyoruz. Bu besin haşlanmış yumurta, patates ya da bal olabiliyor. Belirli bir süre sadece bu besinin tüketilmesini öneriyoruz. 30 gün boyunca uygulanan bir tedavi de vücutta birikmiş olan maddelerin atılmasını sağlanıyor. Hasta kilo verdiği içinde vücut hacmi azalıyor. Dolayısıyla damarlarda eski yapısına dönmeye başlıyor. Böylelikle migren atakları kalıcı olarak geçiyor. Bu tedavi yöntemin düzenli gerçekleştiğinde yüzde yüz başarı sağlamak mümkün.’’ dedi.

YAŞAM KALİTESİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Dr. Hamit Çelik, ‘’Migren genellikle gençlik yaşından başlar. İlerleyen yaşla birlikte artan ağrılar çekilemez hal alır. Kimi zaman tüketilen besine, strese ya da dış faktörlere göre belirti gösteren şiddetli ağrılar kişinin günlük aktivitelerinde de olumsuz etkiler. Bu yüzden migren tedavisi hastanın yaşına, atak sıklığına, sağlık durumuna bakılarak uygulanır’’ diye belirtti.

SU TÜKETİMİ MİGRENİ KONTROL ALTINA ALIYOR



Migren ataklarının beyin damarlarındaki genişlemeye bağlı olarak oluştuğunu belirten Dr. Çelik, ‘’Beyin damarlarının genişlemesinin sebebi vücuttaki ağır metaller, toksinler, bakteriler ve parazitlerin birikmesi damar çapının artmasına ve dolayısıyla beyin dokusuna zarar vermesiyle kendini gösteriyor. Çok fazla acı biber tüketen kişinin başının ağrımasının sebebi de beyin damarlarının genişlemesinden dolayı kaynaklanır. Bu yüzden uygulanan su diyeti ile toksin ve bakteriler vücuttan atılıyor. Bu süreçte doktor takibi ile hastayı yönlendirmek gerekiyor. Ayrıca hastanın yoğun ışıktan uzak durması ve uyku düzenine dikkat etmesi de gerekiyor’’ dedi.