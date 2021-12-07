Gençler kültür gezisinin keyfini çıkardı

Ankara’ya üniversite öğrenimi için gelen gençlere Anıtkabir, Ankara Kalesi ve belediyenin Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi ziyaretinden oluşan bir kültür gezisi düzenleyen Çankaya Belediyesi, üniversiteye yeni başlayan gençlerin keyifli bir zaman geçirmelerine vesile oldu.

Gazi Üniversitesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı ile Sınıf Öğretmenliği 1. sınıf öğrencileri ilk olarak ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’e gelerek Atalarına saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir’e daha önce gelenlerin yanı sıra ilk defa gelen öğrencilerin heyecanı yüzlerinden okunurken öğrenciler Anıtkabir ziyaretinin ardından Ankara Kalesine geçti.

Kaleden Ankara manzarasını seyreden ve bol bol fotoğraf çeken öğrencilerin gezisi belediyenin Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezinde son buldu. Önceki günlerde açılışı yapılan Birleşik Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneğinin sergisini gezen gençler güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Üniversite eğitiminin çok önemli olduğunun ve bu süreçte öğrencilerin sadece eğitimlerine odaklanmaları gerektiğinin altını çizen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Üniversite öğrencilerinin yanında oluyoruz. Onların eğitim hayatına katkı sunacak hizmetlerimiz devam edecek. Yeni başladığımız uygulama ile kentimizde eğitim gören üniversite öğrencileri, hafta içi her akşam 18.00 ila 19.00 saatleri arasında belediye binamızda yer alan yemekhanemizde ücretsiz yemeklerini yiyebiliyor. Öğrencilerin maddi hayatına katkı sunacak bu tür hizmetlerimiz artarak devam edecek” diye konuştu.