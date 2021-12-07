Keçiören’de konforlu kütüphaneler

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Fatih, Yücel Hacaloğlu ve Mehmet Doğan kütüphanelerindeki ücretsiz çay, poğaça, çorba ikramları ev sıcaklığında çalışma ortamı sunuyor. Burada ücretsiz internet hizmeti de alan öğrenciler konforlu çalışma ortamına yoğun ilgi gösteriyor. Kütüphanede rutin temizlik çalışlarının yanı sıra gün içerisinde yürütülen dezenfeksiyon çalışmalarıyla da sağlıklı bir ortam sunuluyor.
Keçiören’deki kütüphanelerin sayısını artırmaya devam ettiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Toplum olarak bir yere varacaksak bunun temelinde okumak ve eğitim vardır. Beraberinde de çağımızın gereği bilim ve teknoloji vardır. Çocuklarımızı geleceğe taşıyacak hizmetleri yapmak bizim boynumuzun borcudur. Bu anlamda ilçemizdeki kütüphane sayımızı çoğaltıyoruz ve çocuklarımız rahat bir ortamda çalışma imkânı sunuyoruz.” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.