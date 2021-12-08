08 Ara 2021 - 10:06- Gündem G: 08 Ara 2021 - 10:07

Eren Kış-12 Operasyonu başladı

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İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur Operasyonunun başlattığını duyurdu.

Eren Kış-12 Operasyonu başladı mask
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İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur Operasyonunun başlatığını duyurdu.

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Van'da “Eren Kış-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur” operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, 450 personel görev alıyor.
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08 Ara 2021 - 10:06 - Gündem

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