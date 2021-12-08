Yerli ve milli güç birliği yapıldı

TÜBİTAK SAGE ve DASAL Havacılık Teknolojileri, Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi’nde iş birliği protokolü imzaladı Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi - DLSS önemli bir iş birliğine ev sahipliği yaptı. TÜBİTAK SAGE (Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü) ile ASELSAN ve ALTINAY Savunma’nın ortak iştirakı DASAL Havacılık Teknolojileri arasında bir iş birliği protokolü imzalandı.

TÜBİTAK SAGE ve DASAL Havacılık Teknolojileri, DASAL havacılık platformlarına TOGAN Silah Sistemi entegrasyonuna ilişkin iş birliği yaptı. İmza törenine; TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş ile DASAL Havacılık Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin İlkmen katıldı.

TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş, TOGAN'ı çoklu taşıma ve bırakma imkanı sağlayan akıllı salan ile birlikte etkinliği artırılmış 81 mm havanların ağırlık eşdeğeri olarak geliştirilen ve salana entegre atış kontrol sistemleriyle kullanılan bütün bir silah sistemi olduğuna dikkati çekti. Personel etkinliği artırılmış, bilyeli havanlara havadan atım yeteneği kazandırılarak görece düşük maliyetli hava yer mühimmatları elde ettiğini belirten Okumui, "TÜBİTAK SAGE olarak ürettiğimiz TOGAN Silah Sistemi şimdi DASAL Havacılık ile yaptığımız bu iş birliği sayesinde farklı sınıftaki İHA’lara entegrasyonu gerçekleşti. Ürünlerimizin bir araya gelmesiyle verimli ve etkin sistemlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu güç birliği sayesinde bir artı birin ikiden fazla ettiğini vurgulamak isterim" dedi.

DASAL Havacılık Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin İlkmen de, 15 - 75 ve 150 kg kapasiteli olmak üzere üç ayrı taşıma gücüne sahip üç farklı İHA platformumuza TOGAN Silah Sistemi entegrasyonu kapsamında iş birliği gerçekleştirdiklerini kaydetti.