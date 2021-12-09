MTV'de yüzde 36,2'lik zam yüzde 25'e düştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 2022 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yeniden değerleme oranı yüzde 36,2'den yüzde 25'e indirildi.

- Araç sahiplerini yakından ilgilendiren, Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranında yüzde 11,2 indirime gidildi.

MTV yeniden değerleme oranında indirim yetkisini kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buna göre yüzde 36,2 olan değerleme oranını yüzde 25'e düşürdü.

Hatırlanacağı gibi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tebliğine göre, 2022 yılındaki vergi, harç ve cezalarda yüzde 36,2 artış oldu. Bu artışla birlikte, 2022 yılı için 1-3 yaş arası, motor silindir hacmi bin 300 ve altı olanların ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarının bin 431 liraya çıkması bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yetkisini 2020 yılına ait yeniden değerleme oranı konusunda kullanmış ve MTV’deki yüzde 22,57’lik artışı yüzde 12’ye düşürmüştü.

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