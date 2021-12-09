09 Ara 2021 - 10:36- Gündem G: 09 Ara 2021 - 10:37

Mehmet Çevik'in yakın korumaları!

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Müziğin güçlü sesi Mehmet Çevik, bu kez sıradışı bir konsept çekimine imza attı.

Mehmet Çevik'in yakın korumaları! mask
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Müziğin güçlü sesi Mehmet Çevik, bu kez sıradışı bir konsept çekimine imza attı.

Bugüne dek bir çok markanın yüzü olan sanatçı Mehmet Çevik, tanıtımlarında boy gösterdiği bir markanın kataloğu için Hades ve Hira isimli iki Von Gina cinsi Alman Çoban köpeğiyle objektif karşısına geçti.
Renkli görüntülere sahne olan çekim boyunca pek belli etmese de Hades ve Hira’dan önce korktuğunu itiraf eden Çevik, şampiyonlukları bulunan köpeklere kısa sürede alıştı.

Çekimlerde Mehmet Çevik’e hiç zorluk yaşatmayan Alman Çoban köpekleri, ünlü sanatçının kalbini fethetti.

Mehmet Çevik, özellikle 2022 yazında vereceği büyük halk konserlerinde yakın koruma yerine kendisine eşlik etmeleri için Hades ve Hira’nın sahibiyle anlaşma yapmak istediğini söyledi.
Çevik, “Hayvanları çok severim. Ama ne yalan söyleyeyim heybetli görüntüleri ve duruşları nedeniyle bu sevimli ikiliden önceleri biraz korktum. Ama kısa sürede birbirimize alıştık. Hades ve Hira yakın korumalarım olabilir” dedi.
# Mehmet Çevik

09 Ara 2021 - 10:36 - Gündem

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