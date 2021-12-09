Sinemada büyük düşüş

Yıllara göre sinema salonlarındaki toplam seyircisi belli olurken, en yüksek rakamın 71 milyon 188 bin 594 ile 2017 yılında yaşandığı gözlendi. 2021 yılında ise bu rakam 8 milyon 814 bin 927 olarak kaydedildi.

Yıllara göre sinema seyircisininn istatistikleri belli oldu.

Box Office Türkiye tarafından yapılan araştırmalar sonucu elde edilen verilere göre

pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen sinemalar, normalleşme sürecinin başlamasıyla bu yıl 8 milyon 814 bin 927 seyirci ağırladı.

Geçen yıl 17 milyon 415 bin 304 olan bu rakam, 2019 yılında 59 milyon 556 bin 20 seyirci olarak kaydedildi. Son 10 yıl içerisinde en yüksek sinema seyircisinin 2017 yılında 71milyon 188 bin 594 ile zirveye çıktığı görüldü. 2013 yılından 2019 yılına kadar geçen sürede sinema seyircisinin 50 milyonun altına düştüğü gözlenmezken, son 2 yılda büyük düşüş yaşandığı kaydedildi.