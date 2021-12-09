Koronavirüs hayvanları da vurdu!

2020 yılının ilk aylarında dünyanın kabusu olan Coronavirüs hayvanlar için de tehdit oluşturuyor. Doğal Yaşam ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı İbrahim Tugay Ateş, hayvanlarda ölüm oranın yüzde 70 dolayında arttığını söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs insanların ardından hayvanları da derinden etkilemeye başladı. Yapılan klinik deneyler tehdidin boyutunu ortaya koydu. Konuyla ilgili konuşan Doğal Yaşam ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Veteriner Hekim İbrahim Tugay Ateş, Hollanda’da yakın bir zaman önce yapılan sahiplerinin pozitif test sonucuna sahip olduğu 50 kedi ve 50 köpek üzerinde yapılan testlerde 16 kedi ile 18 köpek pozitif çıktığını hatırlattı. Bunlardan sadece yüzde 4’ünün süreci ağır semptomlarla geçirdiğini vurgulayan Ateş, “Bizde sadece sahipli hayvanların verileri var. Doğada yaşayan yüzlerce cinste hayvanların durumunu sorgulamak lazım. Bugün kedi ve köpeklere vurulacak başta karma aşılar olmak üzere yaklaşık 1 yıldır aşılara ulaşmıyoruz” dedi.

ÖLÜM SAYISI 2 BİNİ BULACAK

Koronavirüs nedeniyle insanlara vurulması gereken aşıların da ham maddesi olan karışımların araştırmalar için kullanıldığının altını çizen Ateş, “Bizim yakından gözlemlediğimiz yaklaşık 1 yıl içinde geçtiğimiz yıllara göre ölüm olayları da yüzde 70 oranında artarak yaklaşık 800 civarında yeni doğmuş kedi ve köpekleri onların ihtiyacı olan aşıyı yapamadığımız için kaybettik. Kronik hastalıklarla mücadelenin olmazsa olmazı aşılara ulaşmazsak Coronavirüsü ile mücadeleyi de kaybederiz. Aşı temini sağlanmazsa ölüm sayıları 2 binleri bulacaktır” diye konuştu.