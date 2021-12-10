2021’de e-ticaret hacmi arttı

2020’nin ilk altı ayında 92 milyar TL olan e-ticaret hacmi 2021'in aynı döneminde 161 milyar TL’ye çıktı. Bu yıl e-ticaret yapan şirket sayısı 321 bine ulaştı.
Ticaret Bakanlığı verilerine göre, e-ticaret hacmi 2021’in altı ayında 161 milyar TL’ye yükseldi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde e-ticaret hacmi 92 milyar TL seviyesindeydi. 2021’de yıl e-ticaret faaliyetinde bulunan toplam işletme sayısı ise 321 bine ulaştı.
E-ticaret yapmak isteyenler için sağlanan devlet destekleriyle ticari faaliyetlerde teknolojik imkanlardan faydalanmak kolaylaştı. E-
ticaret girişimcilerinin yürürlüğe giren “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” sayesinde pazara giriş ve dijital faaliyetlerine ilişkin giderleri destekleniyor. Şirketlere e-ticaret sitesi başına yıllık 9.590 TL’ye kadar destek imkanı sunuluyor. Destekten Ticaret Bakanlığı’nın web sayfasında bulunan bakanlık onaylı e-ticaret siteleri faydalanabiliyor. Şirketler en fazla 3 e-ticaret sitesi için site başına en fazla 2 yıl destekten yararlanabiliyor.
48 SAAT İÇİNDE ŞİRKET
E-ticaret alanında faaliyet göstermek ve online pazaryerleri ile iş birliği yapmak isteyen girişimcilerin şirketleşme sürecine destek verdiklerini ifade eden IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, e-ticarete yönelen girişimci sayısı devlet desteklerinin teşvikler, vergi muafiyetleri ve şirket kurma süreçlerinin kolaylaşmasıyla arttığını söyledi. Şenel, girişimcilerin şirket kurma süreçlerini yöneterek zaman ve emek maliyetlerini minimuma indirdiklerini kaydetti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.