2021’de e-ticaret hacmi arttı

2020’nin ilk altı ayında 92 milyar TL olan e-ticaret hacmi 2021'in aynı döneminde 161 milyar TL’ye çıktı. Bu yıl e-ticaret yapan şirket sayısı 321 bine ulaştı.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, e-ticaret hacmi 2021’in altı ayında 161 milyar TL’ye yükseldi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde e-ticaret hacmi 92 milyar TL seviyesindeydi. 2021’de yıl e-ticaret faaliyetinde bulunan toplam işletme sayısı ise 321 bine ulaştı.

E-ticaret yapmak isteyenler için sağlanan devlet destekleriyle ticari faaliyetlerde teknolojik imkanlardan faydalanmak kolaylaştı. E-

ticaret girişimcilerinin yürürlüğe giren “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” sayesinde pazara giriş ve dijital faaliyetlerine ilişkin giderleri destekleniyor. Şirketlere e-ticaret sitesi başına yıllık 9.590 TL’ye kadar destek imkanı sunuluyor. Destekten Ticaret Bakanlığı’nın web sayfasında bulunan bakanlık onaylı e-ticaret siteleri faydalanabiliyor. Şirketler en fazla 3 e-ticaret sitesi için site başına en fazla 2 yıl destekten yararlanabiliyor.

48 SAAT İÇİNDE ŞİRKET

E-ticaret alanında faaliyet göstermek ve online pazaryerleri ile iş birliği yapmak isteyen girişimcilerin şirketleşme sürecine destek verdiklerini ifade eden IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, e-ticarete yönelen girişimci sayısı devlet desteklerinin teşvikler, vergi muafiyetleri ve şirket kurma süreçlerinin kolaylaşmasıyla arttığını söyledi. Şenel, girişimcilerin şirket kurma süreçlerini yöneterek zaman ve emek maliyetlerini minimuma indirdiklerini kaydetti.