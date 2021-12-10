Sendeo Ankara’daki transfer merkezini açtı. Koç Topluluğu’nun dağıtım ve teslimat sektöründe faaliyet gösteren ve son noktaya dağıtım yapan yeni markası Sendeo, Ankara’daki transfer merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Koç Holding’in “kaliteli hizmet” anlayışı ve Aygaz’ın 81 ildeki yaygın bayi ağının gücü ve tecrübesinden yararlanarak sektöre yeni bir soluk getiren Sendeo, hizmet bölgesine Ankara’yı da ekledi. 7/24 hizmet anlayışı, müşteri odaklı yaklaşımı, teknolojik altyapısı, dinamik ve cesur bakış açısıyla sektörde fark yaratmayı amaçlayan Sendeo, yaygın bayi ağı ile müşteri memnuniyetini en üst düzeye taşımayı hedefliyor.

Son noktaya teslimat operasyonunda yenilikçi anlayışıyla Ankara’da da hizmet vermeye başlayan Sendeo, müşteri odaklı bakış açısı, sahip olduğu insan kaynağı, teknoloji ve operasyonel kalitesiyle Ankara’ya iddialı bir giriş yaptı. Kasım 2021 itibarıyla 16 şehirde faaliyet gösteren, 2022 yılında ise 81 ilin tamamında olmayı hedefleyen Sendeo, müşterilerin gönderilerini istediği gibi, mutlulukla ve güvenle teslim almaları için Türkiye genelinde hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Klasik dağıtım operasyonlarından farklı olarak şubeler yerine dağıtım merkezleri bulunan Sendeo’da, bu sayede gönderiler daha az ayrıştırmaya uğrayarak alıcılara istedikleri gibi teslim ediliyor.

Sendeo’nun Ankara’daki transfer merkezi, Bahçekapı Mahallesi, 2686. Cadde, Numara 14 Etimesgut’da bulunuyor.