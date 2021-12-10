Vasiyetnameyi iptal etmenin 3 yolu

Bir kişinin hayata veda etmeden önceki son talep, istek ve arzularını içeren vasiyetname iptal edilebilir mi? Hukukçulara göre, bazı durumlarda vasiyetname iptal edilebilir.

Miras Hukuku alanında bilgi veren Avukat Ali Erişen, vasiyetin hangi durumlarda iptal edilebileceği konusunda şu bilgileri verdi:

EHLİYETİ BULUNMADIĞI HALDE VASİYET DÜZENLEMİŞSE...

“Vasiyetnameyi düzenleyen, kanunun koyduğu ehliyet şartlarına haiz olmadığı bir zaman diliminde vasiyetnamesini hazırlamışsa, hakları zedelenenlerin başvurusu üzerine mahkeme tarafından iptal edilebilir.

Bir kişi, vasiyetname düzenlediği anda ehliyete sahip ise, yaptığı bir vasiyet, daha sonra ehliyetini kaybettiği gerekçesiyle iptal edilemez. Vasiyetnamesini hazırlarken ehliyete haiz olmayan bir kişinin, daha sonra kazandığı ehliyet vasiyetnameyi geçerli kılmaz. Örneğin kişi alzheimer hastası iken hazırladığı vasiyet geçersizdir.

VASİYETNAME ZORLA HAZIRLATILMIŞSA...

Miras bırakan; vasiyetnameyi baskı, korkutma veya zorlamayla düzenlemişse, hakları zedelenenlerin ya da ilgililerin başvurusu üzerine mahkeme tarafından iptal edilebilir.

Ancak miras bırakan, korkutma veya zorlama etkisinden, yani iradeyi sakatlayan durumdan kurtulduğu andan başlayarak bir yıl içinde vasiyetnameden dönmediği takdirde vasiyetname geçerli sayılır.

VASİYETNAMENİN KONUSU AHLÂKA AYKIRIYSA...

Vasiyetnamenin konusu, içerdiği hükümler ve eylemler bakımından hukuka veya genel ahlaka aykırı ise, mirasçılar veya ilgililerin başvurusu üzerine mahkeme tarafından iptal edilebilir. Vasiyeti hazırlayan kişi, parasıyla kumar borcunun ödenmesini ya da genelev açılmasını istemişse bu istek yerine getirilmeyerek vasiyetin iptali yoluna gidilebilir.”