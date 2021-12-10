10 Ara 2021 - 11:51- Gündem G: 10 Ara 2021 - 11:52

Bakan Yanık: "Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri başladı"

ABONE OL Google News Sayfamız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik Aralık ayında toplam 173 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapılacağını açıkladı.
Bakan Yanık: "Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri başladı" mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik Aralık ayında toplam 173 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

Sosyal hizmet modellerinden birinin de ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik SED olduğunu ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, SED ile çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasının amaçlandığını dile getirdi.

Bakan Yanık, SED hizmetimiz ile aile bütünlüğünün korunmasını amaçladıklarını belirterek, "Ekonomik nedenlerle çocuklarımızın ailelerinden koparak, farklı ortamlarda büyümeleri yerine kendi ailelerinin yanında, tüm ihtiyaçları karşılanarak sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlanmalarına önem veriyoruz. SED hizmeti alan ailelerimiz çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Böylece hem aile birlikteliği sağlıyoruz hem de çocuklarımıza fırsat eşitliği için imkan oluşturuyoruz. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetimizle bu ay ihtiyaç sahibi ailelerimizin hesaplarına çocukları için toplam 173 milyon TL yatıracağız” dedi.

SED ödemesinin çocuk başına ortalama bin 259 lira olduğunu belirten Bakan Yanık, ödemelerinin 15 Aralık’a kadar devam edeceğini kaydetti.

SED hizmetinden halen 139 bin çocuğun yararlandığını aktaran Bakan Yanık, 2021 yılında toplam 1 Milyar 960 Milyon TL SED ödemesi yapıldığını bildirdi.

# Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi

10 Ara 2021 - 11:51 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sendeo Ankara’daki transfer merkezini açtı mask
Sendeo Ankara’daki transfer merkezini açtı
2021’de e-ticaret hacmi arttı mask
2021’de e-ticaret hacmi arttı
Apple'dan yeni zam daha mask
Apple'dan yeni zam daha
Koronavirüs hayvanları da vurdu! mask
Koronavirüs hayvanları da vurdu!
Sinemada büyük düşüş mask
Sinemada büyük düşüş
Google 2021 trendlerini açıkladı! İşte 2021 yılında en çok merak edilen ve aranan kelimeler mask
Google 2021 trendlerini açıkladı! İşte 2021 yılında en çok merak edilen ve aranan kelimeler
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status