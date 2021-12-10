Bakan Yanık: "Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri başladı"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik Aralık ayında toplam 173 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi yapılacağını açıkladı.
Sosyal hizmet modellerinden birinin de ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik SED olduğunu ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, SED ile çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasının amaçlandığını dile getirdi.
Bakan Yanık, SED hizmetimiz ile aile bütünlüğünün korunmasını amaçladıklarını belirterek, "Ekonomik nedenlerle çocuklarımızın ailelerinden koparak, farklı ortamlarda büyümeleri yerine kendi ailelerinin yanında, tüm ihtiyaçları karşılanarak sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlanmalarına önem veriyoruz. SED hizmeti alan ailelerimiz çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Böylece hem aile birlikteliği sağlıyoruz hem de çocuklarımıza fırsat eşitliği için imkan oluşturuyoruz. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetimizle bu ay ihtiyaç sahibi ailelerimizin hesaplarına çocukları için toplam 173 milyon TL yatıracağız” dedi.
SED ödemesinin çocuk başına ortalama bin 259 lira olduğunu belirten Bakan Yanık, ödemelerinin 15 Aralık’a kadar devam edeceğini kaydetti.
SED hizmetinden halen 139 bin çocuğun yararlandığını aktaran Bakan Yanık, 2021 yılında toplam 1 Milyar 960 Milyon TL SED ödemesi yapıldığını bildirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.