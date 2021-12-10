Türksat 5B'nin uzay yolculuğu tarihi belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Türksat Genel Müdürlüğü'ne yaptığı ziyarette Türksat 5B uydusunun yörüngeye fırlatılacağı tarihi açıkladı. Türksat 5B'nin uzay yolculuğu 19 Aralık 2021'de saat 06:58'de Amerika'dan başlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 5B uydumuz 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 06:58’de, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatılacak" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Türksat 5A haberleşme uydusunun 8 Ocak 2021'de uzaya gönderildiğini anımsatarak, yakın bir zaman önce de Türksat 5B haberleşme uydusunun Fransa'da düzenlenen törenle teslim aldıklarını anlattı. Uydunun 29 Kasım 2021'de Fransa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne sevk edildiğini ve fırlatma hazırlıklarının sürdüğünü kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Türksat 5B uydumuzu 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 06.58'de, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Space X Falcon 9 roketiyle fırlatacağız." dedi.

Türksat 5B, Türkiye'nin uydu ve iletişim imkanı olan Ka-Bant kapasitesini 15 kat artıracağını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Faydalı yük ve güç değerleri açısından en güçlü uydumuz olacak Türksat 5B, sabit sınıf uydularına göre 20 kat daha fazla verimliliğe sahip. Kapsama kapasitesi hayli geniş olacak uydumuzla, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerine hitap edebileceğiz. Yeni uydumuz ayrıca, frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Bant faydalı yükü ile toplamda, 55 gigabitten daha fazla veri iletim kapasitesi sağlayacak. Ülkemizdeki yerli ve milli uydu yapım çalışmalarımızın en güzel örneklerinden birini Türksat 5B'de görüyoruz" diye konuştu.