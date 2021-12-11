Milli Piyango'da tercih belli oldu

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’ne geri sayım başladı. 120 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar bilet almak için gişelerin yolunu tuttu. En çok rağbet ise, çeyrek bilete oldu.

Yeni yıla sayılı günler kaldı. Yeni yıl geleneği haline gelen ve kasım ayının başında satışa çıkan Milli Piyango yılbaşı biletlerine ilgi de artmaya başladı. 120 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Eminönü’nde bulunan Nimet Abla’nın yolunu tuttu. Kimi şansına inandığı için biletini çocuğuna seçtirirken, kimi ise heyecan ve umutla hem kendisi hem de çocukları için bilet seçti. Vatandaşların çoğu birden fazla çeyrek bilet satın aldı.

TOPLAM 671 MİLYON DAĞITILACAK

Yaklaşık 40 senedir Nimet Abla’nın işletmeciliğini yapan Nimet Özden, “Nimet Abla olarak Eminönü ve Bakırköy şubelerimizde 9 Kasım’da yılbaşı biletlerinin satışına başladık. Bu seneki bilet fiyatları tam bilet 120, yarım bilet 60, çeyrek bilet 30 lira olarak belirlendi. Büyük ikramiyemiz 120 milyon, toplam dağıttığımız ikramiye ise 671 milyon lira. Her geçen gün ilgi artıyor” dedi.

EN ÇOK ÇEYREK SATILIYOR; TAM BİLET İKİNCİ SIRADA

Vatandaşın en çok çeyrek bileti tercih ettiğini belirten Özden, “Biz de şu anda en çok çeyrek seri satılıyor. Bunu tam bilet takip ediyor arkasından da yarım bilet geliyor. Tam bileti almak isteyenler parayı paylaşmak istemiyor. Bu yüzden tam bilete de rağbet fazla” ifadelerini kullandı.

GEÇEN SENEYE GÖRE İLGİ DAHA FAZLA

Geçen sene pandemi nedeniyle hafta sonları kapalı olduklarını ve bu sene rutine dönüldüğü için ilginin de fazla olduğunu ifade eden Özden, “Yılbaşı biletlerini Nimet Abla’dan almak halk arasında bir gelenek haline gelmiş. Herkesin hayalleri var ve bunu gerçekleştirmek istiyor. Herkes erken saatlerde geliyor ve yılbaşı biletlerini alıyorlar. Ümit ediyorum ki herkesin hayalleri gerçekleşir” diye konuştu.