SGK, e-tebligatta başvuruyu uzattı

SGK, 31 Aralık'ta sona erecek olan e-tebligat başvuru süresinin 31 Ocak 2022'ye kadar uzattı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu'nca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik'in 7'nci maddesi kapsamında, elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenlerin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlü tutulduğu anımsatıldı.

SGK, söz konusu yönetmeliğe göre süre 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren e-Tebligatla ilgili başvuruların sistem üzerinde aşırı yoğunluk meydana getirdiği için 31 Aralık 2021 tarihi olan başvuru süresinin 31 Ocak 2022 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.