NASA, Uzay İstasyonu'nu yeniliyor

Orbital Reef, Fatih ve Eren Özmen’in Sierra Space ve Jeff Bezos’un Blue Origin şirketlerinin ortak liderliğinde inşa edilecek. Alçak Dünya yörüngesinde (LEO), Sierra Space ve Blue Origin öncülüğünde ticari amaçla kurulup işletilecek bir uzay istasyonu olarak geliştirilmekte olan Orbital Reef, bir sözleşme ile NASA’nın finansal desteğini aldı.

Sierra Space Yönetim Kurulu Başkanı ve SNC CEO’su Fatih Özmen, NASA’nın, devrim nitelikli bir yaklaşım ile farklı müşteriler ve sektörler için uzayı daha ulaşılabilir hâle getirmeyi amaçlayan Orbital Reef’in geliştirilmesini desteklemesinin kendilerini çok heyecanlandırdığını belirterek, Sierra Space ve Blue Origin birlikteliği, yeni nesil uzay istasyonu konusunda benzersiz ve yaratıcı bir yaklaşım sunacağını öyledi.

Sierra Space CEO’su Tom Vice ise, "Blue Origin ve Sierra Space olarak, insanlığın gezegenimizin ötesinde medeniyetler oluşturmasına ve sürdürmesine imkân sağlarken dünya üzerindeki yaşamı da iyileştirme hayalimizi gerçekleştiriyoruz. Alçak Dünya yörüngesinin ticarileştirilmesi bu yolculukta önemli bir adım. İnsanlığın uzaya yerleşmesine olanak sağlayacak bu önemli programda NASA ile birlikte çalışmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Orbital Reef'in mikro yerçekimi ortamından yararlanamayan grupların, uzay araştırmalarına erişim imkanlarını genişleteceği, Orbital Reef'te yürütülen mikro yerçekimi araştırma, geliştirme ve yeni nesil üretim çalışmaları, gelecekte, Ay ve Mars’ın ötesine yapılacak keşif görevlerine olanak sağlayacağı kaydedildi.

Orbital Reef ekibi, kurulacak yeni uzay istasyonu için ulaşım ve sistem hizmetlerini geliştirme, entegre etme ve işletme konusundaki uzmanlığını bir araya getiriyor.

Türk iş insanları Fatih ve Eren Özmen, Sierra Space’in çoğunluk hissesini elinde bulunduran SNC’nin sahibi ve her ikisi de Sierra Space’in yönetim kurulunda yer alıyor.