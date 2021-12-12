Bakan Koca: "Omicron Türkiye'de!" O Vakalar Hangi İlde Açıklandı! İşte Detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de yaptığı konuşmada, Omicron varyantının Türkiye’de 6 kişide tespit edildiğini, bunlardan birisinin İstanbul’da, 5'inin ise İzmir'de olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de yaptığı açıklamada Avrupa'da vaka artışını ciddi şekilde etkileyen Omicron varyantının Türkiye'de görüldüğünü bildirdi.

"Şu ana kadar 1’i İstanbul'da 5’i İzmir'de olmak üzere toplam 6 vakamız tespit edildi" diyen Bakan Koca, "Bu 6 vakanın hastane ihtiyacı olmadı. Son derece belirtileri hafif. Ayaktan takip edilen herhangi bir sorunu olmayan hastalar olduğunu söylemek istiyorum. Omicron varyantı ile ilgili vatandaşımız bu anlamda tedirgin olmasın. Biz özellikle bu varyantla ilgili bulaşıcılığın daha fazla olduğu ama etkisinin virülansının ön bilgilerle daha düşük olabileceği şeklinde düşünüyoruz. Burada yapılması gereken vatandaşımızın sadece özellikle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tedbirlere devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.