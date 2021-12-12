Bakan Yanık: "Ömrüm kadına şiddetle mücadele ile geçti"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bütçe görüşmelerinde Meclis'te yaptığı konuşmasında milletvekillerinin de eleştirilerine yanıt verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin konuşmasında milletvekillerinin eleştirilerine yanıt verdi.

Bakan Yanık, kadına şiddetin tolere edilebileceğine dair bir ifadesi olduğu iddialarına ilişkin, bahsi geçen konuşmanın bağlamının çok açık olduğunu belirtti. 25 yıldır ömrünün şiddetle mücadeleyle geçtiğini beliren Bakan Yanık, "Kadına yönelik şiddeti konuşanlar Diyarbakır annelerine bakacak. Kadına yönelik şiddeti konuşanlar Kandil'e 9-10 yaşında çıkarılan kız çocuklarına bakacak" dedi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ İDDİALARINA YANIT

"İstanbul Sözleşmesi'nden çıktıktan sonra şiddet azaldı" şeklinde bir korelasyon kurduğunun iddia edildiğine de anlatan Bakan Yanık, "Ben hiçbir zaman böyle bir korelasyon kurmam. Bizatihi bu korelasyonun yanlış olduğunu defaatle ifade ettim. İstanbul Sözleşmesi'nin sadece bir metin olduğunu, bir yasama faaliyetinin herhangi başka bir yasal düzenlemenin şiddet gibi çok boyutlu, komplike bir meseleye tek başına sebep olamayacağı gibi tek başına da ortadan kaldıramayacağını söyledim. Her ortamda, bakan olmadan önce de İstanbul Sözleşmesi yürürlükteyken de bakan olduktan sonra da İstanbul Sözleşmesi yürürlükten kaldırıldıktan sonra da hep aynı şeyi söyledim. Arkasında duramayacağım tek bir konuşmam yoktur, yeter ki çarpıtmayın" diye konuştu.