Altındağ’da Zeki Müren nağmeleri

Zeki Müren Altındağ’da şarkılarıyla anıldı. Altındağ Belediyesi Türk Sanat Müziği korosu, “Zeki Müren Şarkıları” programıyla kulakların pasını sildi.

Altındağ’da musiki dolu bir gece yaşandı. Unutulmaz sanatçı Zeki Müren, Altındağ Belediyesi Türk Sanat Müziği korosunun söylediği şarkılarla yeniden hayat buldu. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın da katıldığı “Zeki Müren Şarkıları” gecesine musikiseverler büyük ilgi gösterdi. Şef Cengiz Taşkent yönetimindeki koro, profesyonel sanatçılara taş çıkardı.

DUYGU DOLU MUSİKİ AKŞAMI

Gecede Zeki Müren şarkıları hep bir ağızdan söylendi. Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyelerinin oluşturduğu koro, kulakların pasını silerken, dinleyiciler de duygu dolu dakikalar yaşadı.

Altındağlı kadınlardan oluşan koronun başarısına şahit olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı “Koromuz Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerimize üye, her yaştan Altındağlı kadınlardan oluşuyor. Haftanın belirli günlerinde geliyor, derslere katılıyor, emek veriyor ve şarkıları en iyi şekilde söyleyebilmek için çalışıyorlar. Bu çabaları, istekleri ve başarılı performansları için hepsini tek tek tebrik ediyorum. Bu gece hepsi birbirinden iyiydi. Sanatın yaşı yok... İnsan isterse her yaşta birşeyleri başarabilir. Kıymetli şefimize ve tüm değerli koro üyelerimize, bize böylesine duygu yüklü ve güzel bir gece yaşattıkları için teşekkür ediyorum” dedi.