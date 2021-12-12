Ayyıldız tatbikatı sürüyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Sualtı Taarruz Timleri ve Pakistan Deniz Kuvvetleri'nden İkbal timlerinin katılımıyla AYYILDIZ-2021 Tatbikatı 17 Aralık'a kadar sürecek.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı Sualtı Taarruz Timleri ve Pakistan Deniz Kuvvetler'inden İkbal timlerinin katılımıyla AYYILDIZ-2021 Tatbikatı gerçekleştiriliyor.
Anadolu Kavağı/İstanbul’da icra edilen ve 17 Aralık 2021’e kadar sürecek tatbikatta, kardeş ülkeler bir araya geldi.
Tatbikatla, sualtı taarruz harekât nevilerinde Türk Sualtı Taarruz (SAT) Timleri ve Pakistan İkbal Timleri arasında müşterek çalışabilirliğin sağlanması ve Pakistan Deniz Kuvvetleri ile askerî alandaki iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.