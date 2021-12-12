Ayyıldız tatbikatı sürüyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Sualtı Taarruz Timleri ve Pakistan Deniz Kuvvetleri'nden İkbal timlerinin katılımıyla AYYILDIZ-2021 Tatbikatı 17 Aralık'a kadar sürecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı Sualtı Taarruz Timleri ve Pakistan Deniz Kuvvetler'inden İkbal timlerinin katılımıyla AYYILDIZ-2021 Tatbikatı gerçekleştiriliyor.

Anadolu Kavağı/İstanbul’da icra edilen ve 17 Aralık 2021’e kadar sürecek tatbikatta, kardeş ülkeler bir araya geldi.

Tatbikatla, sualtı taarruz harekât nevilerinde Türk Sualtı Taarruz (SAT) Timleri ve Pakistan İkbal Timleri arasında müşterek çalışabilirliğin sağlanması ve Pakistan Deniz Kuvvetleri ile askerî alandaki iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.