Alexa dükkanı kapatıyor!

25 yıl önce kurulan ve internet siteleri hakkında analiz sunan Alexa.com adlı internet sitesini kapatma kararı aldı. Şirket, 1 Mayıs 2022'de dükkanı kapatacak.1996 yılında Amazon tarafından kurulan Alexa.com adlı internet sitesi, web sitelerinin trafikleriyle ilgili bilgi veriyor ve aynı zamanda çeşitli istatistikler sunuyordu. Şirket, 25 yıl önce kurulan Alexa.com adlı web sitesinin 1 Mayıs 2022 itibarıyla kapatılacağını açıkladı.

Amazon’un Alexa.com’u kapatmasının asıl nedeninin rekabette oldukça geri kalması. Alexa.com’a olan organik trafik uzun bir süredir düşüş halinde. Popülerliğini kaybeden Alexa, bu nedenle artık hizmet vermeyi durduracak.

Şirket, artık yeni abonelik ve müşteri kabul etmeyecek. Amazon API’leri ise 8 Aralık 2022 tarihinde kullanılamaz hale gelecek.