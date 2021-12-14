14 Ara 2021 - 13:06- Gündem G: 14 Ara 2021 - 13:07

Ankaralı İlayda, Model Of Turkey seçildi

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Joker Ajans Burak Özdemir tarafından Grand Ankara Hotel'de bu yıl 12. kez düzenlenen Models of Turkey 2021 yarışmasında finale kalan 20 model dereceye girmek için kıyasıya yarıştı.
Ankaralı İlayda, Model Of Turkey seçildi mask
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Pandemi sebebiyle geçtiğimiz yıl yapılamayan Ankara Fashion Week 2 yıllık aradan sonra 3 gün süren görkemli defileler ile Ankaralıları modaya doyurdu. Fashion Week Final gününde yapılan Models Of Turkey 2021 yarışmasında 18 yaşındaki Ankaralı İlayda Güvenç birinci oldu.

Joker Ajans Burak Özdemir tarafından Grand Ankara Hotel'de bu yıl 12. kez düzenlenen Models of Turkey 2021 yarışmasında finale kalan 20 model dereceye girmek için kıyasıya yarıştı.

Aralarında ünlü modacı Muammer Ketenci'nin de bulunduğu jürinin değerlendirmesi sonucunda 1.liği 18 yaşındaki İlayda Güvenç, 2.liği İpek Arsu, 3.lüğü ise 16 yaşındaki Çelin Gözalıcı kazandı. Yarışmanın sürprizi ise ünlü modacı Muammer Ketenci'den geldi. Ketenci yakında çıkaracağı ilk single çalışmasında eskilerin unutulmaz şarkısı 'Yıldızların Altında'nın cover halini podyumda ilk kez seslendirirken izleyenlerden büyük alkış aldı.

Yarışma sonrasında basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Muammer Ketenci : "Ben Gülşen'in sesine, kimliğine hayran biriyim. Ben Gülşen'in bu kıyafetlerle genç kızlara örnek olamayacağını bu şekilde giymemesi gerektiğini söyledim. Çevre küçük beyinlilerle dolu anlamadılar. Ben konuştuktan sonra Gülşen, Muammer Ketenci'ye önem verdiği için artık çok güzel giyinmiş artık tebrik ediyorum. 2021 yılının en şık giyineni Gülşen oldu. Yunan tanrıçası gibi fizik var ne giyse yakışıyor. Ajda Pekkan ve Ayşegül Aldinç de öyle ama Ezgi Mola 2021'in en rüküş sanatçısı" dedi.

# Fashion Week, Joker Ajans Burak Özdemir, Models Of Turkey 2021, , Çelin Gözalıcı, İlayda Güvenç, İpek Arsu

14 Ara 2021 - 13:06 - Gündem

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