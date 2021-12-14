Buray'ın turne ateşi İstanbul ve Ankara’da yandı!

Şarkılarıyla milyonların gönlünü fetheden başarılı sanatçı Buray, Kerki Solfej organizasyonuyla gerçekleşecek kış konserleri turnesinin açılışını İstanbul ve Ankara'da peş peşe verdiği iki muhteşem konserle yaptı. Aynı zamanda 2021 yılı için son İstanbul ve Ankara performansları olma özelliğini taşıyan konserlerde kendisini dinlemeye gelen hayranlarını mest eden Buray, bitmek tükenmek bilmeyen sahne enerjisiyle de müzik severlerden tam not aldı.

YENİ YILDAN TEMENNİSİ SAĞLIK

İstanbul ve Ankara konserinde etkinlik alanını dolduran herkesin ''İnsan Hakları Günü'nü kutlamayı da ihmal etmeyen başarılı sanatçı, ''Şunu belirtmek istiyorum ki; sadece insana değil doğaya, çocuklara, çevreye, kadınlara ve hayvanlara da aynı ölçüde saygılı olmamız gerekiyor. Bu dünyayı ve güzelliklerini hep birlikte paylaşıyoruz. Unutmayın... Dünyayı sevgi, saygı ve hoşgörü kurtaracak” sözleriyle büyük alkış aldı. 2020 ve 2021 yılının tüm dünya ve Türkiye için şanssız ve zor yıllar olduğunun da altını çizen Buray, 2022 yılından en büyük temennisinin sağlık olduğunu söyledi.

YENİ YILA İZMİR'DE GİRECEK

48 saate iki muhteşem konser sığdırarak startını verdiği kış turnesine 17 Aralık Trabzon ve 18 Aralık Ordu'da vereceği konserlerle devam edecek olan başarılı sanatçı, yeni yıla ise Ege'nin incisi İzmir'de yer alan Kaya Termal Otel'de vereceği yeni yıl konseriyle merhaba diyecek.