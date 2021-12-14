14 Ara 2021 - 13:22- Gündem G: 14 Ara 2021 - 13:23

Pandemi dönemi mobil oyunlara ilgiyi arttırdı

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Küresel çapta 120 milyar dolar pazar payı bulunan mobil oyunlar, pandemi boyunca yüzde 30 daha fazla indirildi.
Pandemi dönemi mobil oyunlara ilgiyi arttırdı mask
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Küresel çapta 120 milyar dolar pazar payı bulunan mobil oyunlar, pandemi boyunca yüzde 30 daha fazla indirildi. Mobil oyunlara gösterilen talep pandemi sürecinin başından günümüze kadar artmaya devam etti. Tüketiciler, pandemi sürecinde mobil oyunların uygulama içi satın alma işlemlerine her zamankinden daha fazla harcama yaptı.

Pandemi başlangıcından bu yana dünya genelinde yükselen oyun tutkusu ülkemizde de karşılık buldu.

Digital Report Dergisi ve DORinsight Araştırma Şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye’deki katılımcıların yüzde 75’i mobil, yüzde 22’si bilgisayar, yüzde 3’ü ise konsol oyunlarını tercih etti.

Katılımcıların yüzde 23’ü mobil üzerinden en çok bulmaca oyunlarını oynadı. Mobilde en çok oynan diğer oyunlar ise yüzde 16 oranla strateji ve yüzde 15 oranla aksiyon oyunları.
# mobil oyunlar

14 Ara 2021 - 13:22 - Gündem

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