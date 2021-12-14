Elon Musk yılın kişisi seçildi

Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Elon Musk, Time Dergisi tarafından yılın kişisi seçildi. Milyarder iş insanı Elon Musk, Time dergisi tarafından yılın kişisi seçildi.

Genç yaşlarından bu yana girişimciliği ile öne çıkan Musk, özellikle uzay çalışmalarıyla adını duyurdu.

İlk büyük kazancını, 1999 yılında kardeşiyle kurduğu yazılım şirketinin 340 milyon dolara satarak elde etti. Çok sayıda girişimde bulunan Musk, 2021 yılının başında Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geçerek, dünyanın en zengin ismi oldu.

Esprileri, kendine has tarzı ve sosyal medya mesajlarıyla adından söz ettiriyor.