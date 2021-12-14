Elon Musk yılın kişisi seçildi

Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Elon Musk, Time Dergisi tarafından yılın kişisi seçildi. Milyarder iş insanı Elon Musk, Time dergisi tarafından yılın kişisi seçildi.
Genç yaşlarından bu yana girişimciliği ile öne çıkan Musk, özellikle uzay çalışmalarıyla adını duyurdu.
İlk büyük kazancını, 1999 yılında kardeşiyle kurduğu yazılım şirketinin 340 milyon dolara satarak elde etti. Çok sayıda girişimde bulunan Musk, 2021 yılının başında Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geçerek, dünyanın en zengin ismi oldu.
Esprileri, kendine has tarzı ve sosyal medya mesajlarıyla adından söz ettiriyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.