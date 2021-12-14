Konut satışı bir ayda yüzde 30, bir yılda yüzde 50 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Konut satış sayısı Kasım'da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 59 artarak 178 bin 814 oldu.

Kasım ayında satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 30,14 arttı. Ekim'de 137 bin 401 konut satılmıştı. Satış sayılarında İstanbul, 31 bin 706 konut satışı ve yüzde 17,7 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 17 bin 117 konut satışı ve yüzde 9,6 payla Ankara, 11 bin 116 konut satışı ve yüzde 6,2 payla İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller 36 konutla Hakkari, 65 konutla Ardahan ve 98 konutla Bayburt oldu.

TÜİK verilerine göre, 11 aylık dönemde konut satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,2 azalarak, 1 milyon 265 bin 353'e geriledi.

Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,1 oldu. Yabancılara konut satışlarında, kasımda ilk sırayı 2 bin 922 satışla ile İstanbul aldı. Bu ili 1917 konut satışıyla Antalya, 428 konut satışıyla Ankara izledi.

Yine 11 aylık dönemde yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,4 artarak 50 bin 735'e ulaştı. Kasım ayında İran vatandaşları Türkiye'den 1406 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 1075 konut ile Irak, 836 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları takip etti.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52 artarak 55 bin 706'ya çıktı. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışnın payı yüzde 31,2 oldu.