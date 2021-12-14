14 Ara 2021 - 14:23- Gündem G: 14 Ara 2021 - 14:24

Ankara'da Samsun Yolu köprülü kavşak Ocak Ayında Tamamlanıyor

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Samsun Yolu’ndaki 3 adet köprülü kavşak yapım işi hakkında; Eşref Akıncı Alt Geçidi Yapım İşi için 02.09.2021 tarihinde sözleşme imzalanmış ve yer teslimi yapılmıştır. 2022 yılı Ocak ayında tüm çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır.
Ankara'da Samsun Yolu köprülü kavşak Ocak Ayında Tamamlanıyor mask
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Samsun Yolu’ndaki 3 adet köprülü kavşak yapım işi hakkında; Eşref Akıncı Alt Geçidi Yapım İşi için 02.09.2021 tarihinde sözleşme imzalanmış ve yer teslimi yapılmıştır. 2022 yılı Ocak ayında tüm çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır.

Mavigöl Üst Geçidi Yapım İşi için 01.09.2021 tarihinde sözleşme imzalanmış ve yer teslimi yapılmıştır. 2022 yılı Ocak ayında tüm çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır.

Kayaş 19 Alt Geçidi Yapım İşi için 14.09.2021 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 27.09.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 2022 yılı Ocak ayında tüm çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır.

Çalışmalarımız tam kapasite olarak sürdürülmekte olup, köprülü kavşaklarımız en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır.
# Samsun Yolu köprülü kavşak, ankara

14 Ara 2021 - 14:23 - Gündem

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