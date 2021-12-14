Ankara'da Samsun Yolu köprülü kavşak Ocak Ayında Tamamlanıyor

Samsun Yolu’ndaki 3 adet köprülü kavşak yapım işi hakkında; Eşref Akıncı Alt Geçidi Yapım İşi için 02.09.2021 tarihinde sözleşme imzalanmış ve yer teslimi yapılmıştır. 2022 yılı Ocak ayında tüm çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır.
Mavigöl Üst Geçidi Yapım İşi için 01.09.2021 tarihinde sözleşme imzalanmış ve yer teslimi yapılmıştır. 2022 yılı Ocak ayında tüm çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır.
Kayaş 19 Alt Geçidi Yapım İşi için 14.09.2021 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 27.09.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 2022 yılı Ocak ayında tüm çalışmaların tamamlanması planlanmaktadır.
Çalışmalarımız tam kapasite olarak sürdürülmekte olup, köprülü kavşaklarımız en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.