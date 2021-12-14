14 Ara 2021 - 23:29- Gündem G: 14 Ara 2021 - 23:30

Yükseköğrenim burs ve kredi sonuçları açıklandı

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını d
Yükseköğrenim burs ve kredi sonuçları açıklandı mask
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla burs ve kredi başvurusu sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için 838 bin 272 öğrencinin burs ve kredi başvurusu yapıldığını, 11 kamu kurumundan bilgi alınarak yapılan değerlendirme sonucunda ilk defa sisteme giren 180 bin öğrenciye burs diğer öğrencilere de kredi tahsis edildiğini belirtti.

 

14 Ara 2021 - 23:29 - Gündem

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