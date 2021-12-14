Sahte swift mesajı uyarısı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sahte banka swift mesaj dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan uyarıda, kendilerini işadamı ve yatırımcı gibi gösteren bazı kişilerin sahte banka swift mesajları üreterek muhataplarını dolandırmaya çalıştıkları belirtildi.

Açıklamada Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan uyarıda, kendilerini işadamı ve yatırımcı gibi gösteren bazı kişilerin sahte banka swift mesajları üreterek muhataplarını dolandırmaya çalıştıkları belirtildi.