COVID-19 Günlük vakada kritik sınırı yine aştık!

Türkiye'de COVID-19 vaka tablosunda sayılar bir hafta sonra yeniden kritik sınır olan 20 binin üzerine çıktı. Türkiye'de son 24 saate ilişkin vaka sayıları yayımlandı. Ülkemizdeki COVID-19 vaka tablosunda sayılar 5 gün sonra tekrardan kritik sınır olan 20 binin üzerine çıktı.
Günlük tabloya göre 358 bin 117 COVID-19 testinin yapıldığı Türkiye'de 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıkarken, 181 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kış şartlarında hastalığın bulaşmasının kolaylaşacağına dikkati çekerek, "Havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulmalıdır. Aşıların belirtilen sürelere göre yapılmasının daha iyi sonuç verdiği unutulmamalı. Alması tümüyle size bağlı tedbirleri almalısınız" çağrısını yineledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.