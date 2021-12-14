COVID-19 Günlük vakada kritik sınırı yine aştık!

Türkiye'de COVID-19 vaka tablosunda sayılar bir hafta sonra yeniden kritik sınır olan 20 binin üzerine çıktı. Türkiye'de son 24 saate ilişkin vaka sayıları yayımlandı. Ülkemizdeki COVID-19 vaka tablosunda sayılar 5 gün sonra tekrardan kritik sınır olan 20 binin üzerine çıktı.

Günlük tabloya göre 358 bin 117 COVID-19 testinin yapıldığı Türkiye'de 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıkarken, 181 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kış şartlarında hastalığın bulaşmasının kolaylaşacağına dikkati çekerek, "Havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulmalıdır. Aşıların belirtilen sürelere göre yapılmasının daha iyi sonuç verdiği unutulmamalı. Alması tümüyle size bağlı tedbirleri almalısınız" çağrısını yineledi.