Mamak’a Doğal Buz Pisti İnşa Ediliyor

Mamak Belediyesi, spor yatırımlarında bir ilke daha imza atıyor. Gençleri spor ve sanatın çeşitli dallarıyla buluşturan Mamak Belediyesi, Mamaklı gençleri buz pateniyle de buluşturmaya hazırlanıyor. Olimpik buz pisti sistemi ile aynı standartlara sahip, 420 metrekarelik alana inşası yapılan doğal buz pistinde 150 kişilik tribün de olacak. Kış aylarında hizmet vermesi planlanan doğal buz pisti Mamaklıların gözde merkezi haline gelecek.
Sadece kışın hizmet verecek
Doğal buz pistinin kış aylarında hizmet vereceğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Gençlerimizin Mamak’ta birçok spor dalına erişebilmesi için hizmetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Onların en az bir spor dalında lisanslı olmasını istiyor, spor çeşitliliği konusunda seçenekleri artırmaya devam ediyoruz. Söz verdik daha fazlasını yaptık” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.