16 Ara 2021 - 10:30- Gündem G: 16 Ara 2021 - 10:31

FED faizi açıkladı, gözler Türkiye'de Merkez Bankası'nda!

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ABD Merkez Bankası (FED) faizi değiştirmedi. Fed, aylık ABD Hazine kağıdı alımını 20 milyar dolar, mortgage destekli menkul kıymet alımını 10 milyar dolar indirdi. Türkiye'de gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi.
FED faizi açıkladı, gözler Türkiye'de Merkez Bankası'nda! mask
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ABD Merkez Bankası (FED) faizi değiştirmedi. Fed, aylık ABD Hazine kağıdı alımını 20 milyar dolar, mortgage destekli menkul kıymet alımını 10 milyar dolar indirdi. Türkiye'de gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi.

ABD Merkez Bankası (FED) beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. FED, aylık ABD Hazine kağıdı alımını 20 milyar dolara, mortgage destekli menkul kıymet alımını 10 milyar dolara indirdi.

Türkiye'de ise gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu (PPK), yılın son toplantısını bugün yapacak.

Hatırlanacağı gibi PPK, bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 15'e çekmişti.

Karar, saat 14.00'te açıklanacak.
# FED faizi açıkladı, merkez bankası faiz kararı

16 Ara 2021 - 10:30 - Gündem

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