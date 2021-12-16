FED faizi açıkladı, gözler Türkiye'de Merkez Bankası'nda!

ABD Merkez Bankası (FED) faizi değiştirmedi. Fed, aylık ABD Hazine kağıdı alımını 20 milyar dolar, mortgage destekli menkul kıymet alımını 10 milyar dolar indirdi. Türkiye'de gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi.
ABD Merkez Bankası (FED) beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. FED, aylık ABD Hazine kağıdı alımını 20 milyar dolara, mortgage destekli menkul kıymet alımını 10 milyar dolara indirdi.
Türkiye'de ise gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu (PPK), yılın son toplantısını bugün yapacak.
Hatırlanacağı gibi PPK, bir önceki toplantıda politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 15'e çekmişti.
Karar, saat 14.00'te açıklanacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.